TSK az önce açıkladı! YJA Star sorumlusu öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 'Şırnak/Merkez'de icra edilen operasyonda; güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu teröristler arasında çıkan çatışmada aralarında sözde Gabar cephe sorumlu yardımcısı ve YJA star sorumlusunun da olduğu bölücü terör örgütü mensubu üç terörist etkisiz hale getirilmiş, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet Biksi makineli tüfek, altı adet el bombası, dört adet RPG-7 roketatar mühimmatı, iki adet antitank mayını, 50 kg amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir' denildi.



Öte yandan, Şırnak Silopi'de, Irak kuzeyi barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist de güvenlik güçlerine teslim oldu.



Kaynak : İHA