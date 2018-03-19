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Survivor'da kavga

Survivor'da yüzme bilmediği için oyundan çekilen Funda'ya Sema tepki gösterdi.

Televizyon / 19 Mart 2018 Pazartesi 03:17
Survivor'da kavga
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Survivor'da son dönemde yarışmacılar arasında gerginlikler daha fazla yaşanmaya başladı.

Son olarak geçen bölüm boğulma tehlikesi atlatan Funda, havuz oyunu gelince oynamak istemedi.

YÜZME BİLMEYENLER ELENSİN

Funda'nın yüzme bilmediği için aldığı bu karar ünlüler takımı tarafından hoş karşılanmadı.

Ünlüler takımında Sema tepkisini dile getiriken, oyunun dokunulmzlık oyunu olduğunu yüzme bilmeyenlerin elenmesi gerektiğini söyledi.


HAKAN'LA GERGİNLİK

Bu sözlerin ardına Hakan Hatipoğlu ile Sema arasında gerginlik yaşandı.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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