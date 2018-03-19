Survivor'da kavga

Survivor'da son dönemde yarışmacılar arasında gerginlikler daha fazla yaşanmaya başladı.



Son olarak geçen bölüm boğulma tehlikesi atlatan Funda, havuz oyunu gelince oynamak istemedi.



YÜZME BİLMEYENLER ELENSİN



Funda'nın yüzme bilmediği için aldığı bu karar ünlüler takımı tarafından hoş karşılanmadı.



Ünlüler takımında Sema tepkisini dile getiriken, oyunun dokunulmzlık oyunu olduğunu yüzme bilmeyenlerin elenmesi gerektiğini söyledi.



HAKAN'LA GERGİNLİK



Bu sözlerin ardına



Bu sözlerin ardına Hakan Hatipoğlu ile Sema arasında gerginlik yaşandı.