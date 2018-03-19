Survivor'da kavga

Survivor'da yüzme bilmediği için oyundan çekilen Funda'ya Sema tepki gösterdi.
Survivor'da son dönemde yarışmacılar arasında gerginlikler daha fazla yaşanmaya başladı.
Son olarak geçen bölüm boğulma tehlikesi atlatan Funda, havuz oyunu gelince oynamak istemedi.
YÜZME BİLMEYENLER ELENSİN
Funda'nın yüzme bilmediği için aldığı bu karar ünlüler takımı tarafından hoş karşılanmadı.
Ünlüler takımında Sema tepkisini dile getiriken, oyunun dokunulmzlık oyunu olduğunu yüzme bilmeyenlerin elenmesi gerektiğini söyledi.