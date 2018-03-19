Söz 38. Yeni Bölüm 3. Fragman (19 Mart 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi Söz 38. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Söz 38. yeni bölüm 3. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Söz 38. yeni bölüm 19 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Söz 38. yeni bölüm 3. fragmanı ve yeni bölüm özeti..
Star Tv'nin sevilen dizisi Söz 38. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Söz 38. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.
Aksiyonun bir an olsun dinmediği Söz dizisinin 38. yeni bölüm 19 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek.
İşte Söz 38. yeni bölüm 3. fragmanı ve yeni bölüm özeti..