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Söz 38. Yeni Bölüm 3. Fragman (19 Mart 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi Söz 38. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Söz 38. yeni bölüm 3. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Söz 38. yeni bölüm 19 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Söz 38. yeni bölüm 3. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 19 Mart 2018 Pazartesi 14:40
Söz 38. Yeni Bölüm 3. Fragman (19 Mart 2018)

Star Tv'nin sevilen dizisi Söz 38. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Söz 38. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.

Aksiyonun bir an olsun dinmediği Söz dizisinin 38. yeni bölüm 19 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek.

İşte Söz 38. yeni bölüm 3. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Söz 38. Yeni Bölüm 3. Fragmanı



Selim'in tünelden yapacağı saldırıyı önlemek için var gücüyle uğraşan Yavuz önderliğindeki Tim, destek için gelen teröristlerin oteldeki sivilleri rehin almasıyla yeni bir krizin ortasına düşer.

Tim, Mehmetçikleri zamanında bilgilendirmiş ama otelde büyük bir saldırının ortasında kalmıştır.

Derman'ın yönettiği teröristler ise Karabayır'da büyük bir kanlı saldırı düzenler. Hafız önderliğindeki Tim bu saldırının daha da büyümesini önlerken yaşanan dehşetle acı bir şekilde yüzleşir. 



Agah, Çolak'ın sorgusundan aldığı istihbaratla sınır dışında bir ziyarete gider. Öğrendiği şeyler sonucunda aslında Derman'ın çok daha kapsamlı, dehşeti çok daha büyük bir planı gerçekleştirmenin eşiğinde olduğunu anlar.

Nazlı aklında yer eden kötü anılardan kurtulmak için intiharı denemiş ama ölümden dönmüştür. Fakat artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bahar ve Güler ona destek olmak için her zaman yanında olsalar da onu takip etmekten sıkılmayan başka bir kötülük daha vardır: Derman

Yayın Günü: 19 Mart Pazartesi
Yayın Saati: 20:00
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