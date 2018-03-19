Şehit Binbaşı eşiyle vedalaşırken ne dedi?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart'ta yaralanan Piyade Binbaşı Mithat Dunca tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu. Aynı zamanda Afrin Operasyonu'nda şehit düşen en yüksek rütbeli subay olan Piyade Binbaşı Mithat Dunca, geriye acı dolu bir eş bıraktı.



Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuşan Binbaşı Mithat Dunca'nın eşi Lütfiye Tunca, basına yansıyan fotoğraflarını anlattı. Fotoğrafların 6 şubat tarihinde eşinin Siirt'ten Afrin'e gitmeden önce havalimanında çekildiğini hatırlatan Dunca, '16 yıllık evliliğimde ben ilk defa kocamı havalimanına gidip uğurladım. İlk defa böyle bir şey oldu. İyi ki gitmişim. O fotoğraflar birer anı.' dedi.



Eşini her zaman dönmeme ihtimalini bilerek uğurladığını söyleyen Dunca, kocasının vedalaşırken “Seni seviyorum hayatım. Kızımıza iyi bak. Hakkınızı helal edin.' dediğini aktardı.













Kaynak : Beyaz Gazete Özel