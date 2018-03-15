USD (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94 EURO (Alış - Satış) : 4,83 - 4,84

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor!..

ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, son altı ayda yürütülen çalışmalar kapsamında, geçmiş sınavlarda yerlerine başkalarının girdiği 29 adaya ait 39 sınav sonucu iptal edildi, aday ile yerine sınava giren jokerlere yönelik 62 suç duyurusunda bulunuldu.

Eğitim / 15 Mart 2018 Perşembe 12:52
ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ÖSYM, 'joker' diye tabir edilen ve başvuru yapan aday yerine sınava girenleri tespit etmeye ve haklarında işlem yapmaya dönük çalışmaları sürdürüyor.

Son altı ayda geçmiş sınavlarda, yerlerine joker aday giren 29 adaya ait 39 sınav sonucu iptal edildi ve aday ile jokerlere yönelik 62 suç duyurusunda bulunuldu.

Jokerlerin ağırlıklı olarak yabancı dil sınavlarında rastlanıldığı ve bir jokerin farklı zamanlarda çok sayıda adayın sınavlarına girdiği tespit edildi.

ÖSYM'nin geçmiş sınavlarda jokerlerin belirlenmesine yönelik incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

ÖSYM Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 6114 Sayılı Kanun'a göre, sınavlarda yerine joker aday sokan adayların sınavları iptal ediliyor ve iki yıl süreyle ÖSYM tarafından yapılan hiçbir sınava ve yerleştirmeye aday olarak başvuramıyor. Suç duyurusu kapsamında hem aday hem de joker hakkında bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açılıyor.

Kaynak : AA

ÖsymHapis CezasıSuç Duyurusu


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı