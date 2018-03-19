USD (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94 EURO (Alış - Satış) : 4,83 - 4,84

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor!..

Ömer Halisdemir davasında sanıklar için istenen ceza belli oldu

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada savcı bütün sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Güncel / 19 Mart 2018 Pazartesi 14:02
Ömer Halisdemir davasında sanıklar için istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada istenen cezalar belli oldu.

Mütalaasını açıklayan savcı bütün sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

ŞehitÖmer HalisdemirDarbe GirişimiGeneralÖzel Kuvvetler Komutanlığı


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı