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Mısır'dan skandal açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Afrin ‘işgalini’ kınadıklarını ve Suriye’nin toprak bütünlüğü ihlalinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Dünya / 19 Mart 2018 Pazartesi 22:08
Mısır'dan skandal açıklama

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, 'Mısır Arap Cumhuriyeti, Türkiye'nin Afrin işgalini ve Türkiye'nin bu kentte, Suriyeli sivil vatandaşlarına karşı hak ihlalleri ve kitleler halinde yerinden edilmelere yol açarak ciddi insani risklerle tehdit eden askeri operasyonlarını kınıyor. Mısır, Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı devam etmekte olan ve politik durumu kötüleştiren, politik çözüm kapsamındaki çabaları baltalayan, bu ülkedeki insani krizi derinleştiren ihlalleri kabul edilemez olarak görüyor' dendi.

İNSANİ DURUMUN KÖTÜLEŞMESİNE İZİN VERİLMEMELİ

Mısır'ın, 'Suriye devletini, birliğini ve kurumlarını korumak ve Suriye halkının umutlarına yanıt verecek politik çözümlere destek vermek yönündeki değişmez tutumunun teyit edildiği' açıklamada, 'Tüm bölgesel ve uluslararası tarafları, politik çözüm sürecine bağlılığı sağlamaya, güvenlik ve insani durumun kötüleşmesine izin vermemeye çağırıyoruz' ifadelerine yer verildi.

Dışişleri BakanlığıTürkiyeMısırUluslararasıSuriye


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