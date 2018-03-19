USD (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94 EURO (Alış - Satış) : 4,83 - 4,84

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor!..

Liselilerden öğrenen 'Garson Robot'

Bingöl’de öğrenciler tarafından tasarlanıp yapılan ’Garsonbot’ ismi verilen robot, okul kantininde ilk servisini başarıyla tamamladı. Öğrencilerin tasarladığı robot aynı zamanda çalıştığı yerde kaç masa olduğunu öğrenip, müşterilerin cihazlarına bağlanarak sipariş alabiliyor.

Eğitim / 19 Mart 2018 Pazartesi 11:15
Liselilerden öğrenen 'Garson Robot'

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencilerinden Volkan Maden ve Furkan Bulut, TÜBİTAK liseler arası proje yarışması için ‘Garsonbot' ismini verdikleri robot projesini tamamladı. Yarışmaya da katılan liseliler, bölge birincisi oldu.

Yarışmaya uzun bir süredir hazırlandıklarını belirten okulun öğretmenlerinden Ahmet Bağbars, TÜBİTAK bölge yarışmasında birinci seçildiklerini ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandıklarını aktardı.

Projenin yerelde Bingöl, genelde Türkiye için önemli bir çalışma olduğunu aktaran Bağbars, “Elimizde olan imkanlar dahilinde öğrencilerimin isteği ve fikriyle bir robot tasarlamak istedik. İlk olarak yaptığımız Garsonbot'umuz küçük bir boyuttaydı ve geliştirdik. Öğrencilerimin cesareti ve yine isteğiyle Malatya'da düzenlenen TÜBİTAK yarışmasına bu projeyle katılmaya karar verdik, çok şükür yarışmada da birinci olduk. Özellikle Bingöl'de bu tür teknolojik cihazların üretiminde, AR-GE'sinde öncü olmak istiyoruz. Okul olarak buna çok önem veriyoruz” dedi.

Kaç masa olduğunu kendisi öğrenip, sipariş alabiliyor

Küçüklüğünden beri teknoloji alanına merak saldığını belirten öğrencilerden Volkan Maden ise bir hayalini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Geliştirdikleri robotun benzerlerinden farklı olduğunu dile getiren Maden, “Bilişim derslerimizde çizgi izleyen robot tasarımlarını izledik. İncelediğimiz robotlardan sonra bir çalışma yapma fikri doğdu. İlk olarak robotun nasıl ve ne mantıkla çalışması gerektiğini düşündük. Bu çalışmalarının ardından bir garson robot yapmaya karar verdik. Adına da ‘Garsonbot' dedik. Benzer çalışmaların olduğunu görünce farklı birkaç özellik yapmaya karar verdik. Bu özellikler neler. Öğrenen bir garson robot yapmayı planladık. Bu robotunun öğrenen kısmı da şu şekilde, bir kafeye veya restorana gittiğiniz zaman kaç masa olduğunu robot kendisi öğreniyor ve bizim bir masa sayısı belirlememize gerek kalmıyor. Bununla birlikte iki adet android program tasarladık. Bluetooth özelliği ile müşterilerin cihazına bağlanıyoruz ve siparişleri alıyoruz. Bu robot çalışması benim hayalimdi. Küçük yaşımdan beri bilgisayar ve robotlar üzerine araştırmalar yapıyordum. Sonunda hayalim olan bir çalışmayı yaptım ve geliştirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Furkan Bulut ise Türkiye finallerinde de birinci olmak için Garsonbot'u geliştirmeyi sürdüreceklerini aktardı. Kaynak : İHA

RobotlarTeknolojiAnadolu LisesiBluetoothTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı