Kawa heykelleri bir bir yıkılıyor

Kawa heykelleri bir bir yıkılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu’nun Afrin’e yönelik operasyonunun ardından şehir merkezinde PKK tarafından dikilen Kawa heykelleri birer birer balyozla kırılıyor. Dün de Öcalan’ın şehir merkezindeki büyük boy fotoğrafı indirilmişti.