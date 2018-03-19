Hasip Kaplan'ın derdi Çiftlik Bank

Afrin operasyonun durması için sürekli algı operasyonu yapan HDP'li Hasip Kaplan bu kez yaptığı açıklamayla kendine güldürdü. Kaplan binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank'ı hükümetin kurduğunu iddia etti.



Hükümete karşı duruşuyla bilinen ırkçı Hasip Kaplan binlerce insanı mağdur eden Çiftlik Bank'ı hükümetin kurduğunu iddia etti.



Son çıkışıyla gülünç duruma düşen Kaplan sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu;



Bir tosuna ÇiftlikBankı kurdurdular,Üç Kulvallah,

Vatan,Millet dedi resmi erkan pervane oldu.Gaptı milyonları

Aya gidemeyince,Uruguaya gitti.He vallah bunlar Vatansever değil Parasever,

Kim besledi tosunu,

Nerde diğer tosunlar..! — Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 17 Mart 2018