Hasip Kaplan'ın derdi Çiftlik Bank

Hasip Kaplan son çıkışıyla pes artık dedirtti...
Afrin operasyonun durması için sürekli algı operasyonu yapan HDP'li Hasip Kaplan bu kez yaptığı açıklamayla kendine güldürdü. Kaplan binlerce insanı dolandıran Çiftlik Bank'ı hükümetin kurduğunu iddia etti.
Hükümete karşı duruşuyla bilinen ırkçı Hasip Kaplan binlerce insanı mağdur eden Çiftlik Bank'ı hükümetin kurduğunu iddia etti.
Son çıkışıyla gülünç duruma düşen Kaplan sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu;
Kaynak : Beyaz Gazete Özel
Bir tosuna ÇiftlikBankı kurdurdular,Üç Kulvallah,— Hasip KAPLAN (@HasipKAPLAN) 17 Mart 2018
Vatan,Millet dedi resmi erkan pervane oldu.Gaptı milyonları
Aya gidemeyince,Uruguaya gitti.He vallah bunlar Vatansever değil Parasever,
Kim besledi tosunu,
Nerde diğer tosunlar..!