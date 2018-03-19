USD (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91 EURO (Alış - Satış) : 4,81 - 4,82

Hasan Celal Güzel'in renkli görüntüleri

Bu sabah hayatını kaybeden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel için 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, "Bedeni ile politika yapan adam" demişti.

Televizyon / 19 Mart 2018 Pazartesi 10:26
Hasan Celal Güzel'in renkli görüntüleri
Video için tıklayın

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Hasan Celal Güzel, bu sabah hayatını kaybetti.

73 yaşındaki Güzel, fizik tedavi için gittiği Denizli'de rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış daha sonra da Ankara'da özel bir hastaneye sevk edilmişti. 

Anavatan Partisi döneminde Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Güzel'den geriye renkli kişiliği kaldı.

Son röportajlarından birini Habertürk'ten Veysi Ateş'e veren Güzel, seçmenlerle öpüştüğü görüntülerin ekrana gelmesi ardından 'Beni sonradan sadece onunla bununla öpüşen insan olarak tanıttılar' demişti. 

Güzel, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de kendisi için 'Bedeni ile politika yapan adam' dediğini aktarmıştı.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhurbaşkanıHasan Celal GüzelSüleyman Demirel


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı