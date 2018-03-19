Hasan Celal Güzel'in renkli görüntüleri

Türk siyasetinin önemli isimlerinden Hasan Celal Güzel, bu sabah hayatını kaybetti.



73 yaşındaki Güzel, fizik tedavi için gittiği Denizli'de rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmış daha sonra da Ankara'da özel bir hastaneye sevk edilmişti.



Anavatan Partisi döneminde Devlet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı yapan Güzel'den geriye renkli kişiliği kaldı.



Son röportajlarından birini Habertürk'ten Veysi Ateş'e veren Güzel, seçmenlerle öpüştüğü görüntülerin ekrana gelmesi ardından 'Beni sonradan sadece onunla bununla öpüşen insan olarak tanıttılar' demişti.



Güzel, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de kendisi için 'Bedeni ile politika yapan adam' dediğini aktarmıştı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel