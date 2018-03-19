Girişimcilerin gözdesi 'solucan gübresi'

Antalyalıların mesleki eğitimlerini destekleyen ve iş sahibi yapan ASMEK gelecek vaat eden yeni iş sektörlerini programına alarak eğitim veriyor. ASMEK'in bu dönem açtığı ‘Kültür Solucanı Yetiştiriciliği ve Vermikompost (Solucan Dışkısı) Üretimi Eğitimi Kursu', vatandaşlara yeni bir iş fırsatının kapılarını aralıyor. Varsak ASMEK Kurs Merkezinde verilen ‘Kültür Solucanı Yetiştiriciliği ve Vermikompost (Solucan Dışkısı) Üretimi Eğitimi' alan kursiyerler, kültür solucanı yetiştirmek için gereken bilgi, beceri ve donanımı kazanıyor. Kursiyerler, solucan çiftliği işletmelerinde bulunan makine ve ekipmanları kullanmasını, kültür solucanının besin maddelerini tanıması ve kullanmasını öğreniyor, ürün güvenliği ve kritik kontrol noktalarını tanıyor. Vermikompost ve gübreleri öğrenerek, bitkilerin besin ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi oluyor.



Tomaç: “Organik tarıma destek”



Varsak ASMEK kurs öğreticisi Dilara Tomaç, kurs ise amaçlarının vatandaşları bir meslek sahibi yapmanın yanında organik tarımı ve organik gübreyi yaygın bir hale getirmek olduğuna vurgu yaptı. Tomaç, “Kırmızı Kaliforniya´ tipi solucanların yetiştirilmesi ve gübre üretmesi konusunda kursiyerlerimize sınıflarda teorik, seramızda da pratik eğitim veriyoruz. Solucan gübresi bitkiler için çok avantajlı bir üründür. Bir çiftçiye sağlanabilecek en ideal gübredir. Sulama maliyetini yüzde 40 azaltır. Solucan gübresi ile toprak kimyasal gübrenin zararlarından arındırılıp, eski verimine kavuşturulabilir. Ürün kalitesi, verim ve insan sağlığı için solucan gübresinin çok önemli bir üründür.” Tomaç, serayı organik solucan gübresiyle yetişen ve normal gübre ile yetişen ürünler olarak ikiye ayırdıklarını ve farkları gözlemlediklerini de belirtti.



Yerlikaya: “Kendi tesisimi açacağım”



Kursiyerlerden Memduh Yerlikaya ise, solucan gübresi üretimi hakkında profesyonel ve bilimsel eğitim almak için ASMEK'in kursuna geldiğini ifade etti.



Yerlikaya, “Bu işi daha hatasız, bilinçli ve verimli şekilde yapmak için kursa geldim. Burada Kırmızı Kaliforniya´ tipi solucanları yetiştirme ve üremesi konusunda bilgi alıyoruz. Bu tür solucanlar çok hızlı ürüyor ve çok yararlı. Hastalıklardan korur, kökleri güçlendirir, daha sağlıklı meyve sebze oluşumuna katkı koyar. Solucan gübresi üretimi aslında çok kazançlı gelir getiren bir iştir. Hammaddesi bedava. Kurstan sonra kendi üretim tesisimi açacağım” dedi.



Orhan: “Eski tatlara yeniden kavuşacağız”



Daha önce amatör olarak solucan üretimi işine başladığını söyleyen kursiyer İbrahim Orhan, “ASMEK'in açmış olduğu kursu duyunca hemen kayıt oldum. Bu işin detaylarını, inceliklerini bilmediğiniz noktalarını daha bilimsel şekilde öğrenmek için fırsat oldu. Çocukluğumuzdan beri duyarız nerede o eski domatesin meyvenin sebzenin tadı diye. İşte bu gübreyle o tatlara yeniden kavuşuyoruz. Solucan yetiştiriciliği işinin artık desteklenen ve teşvik edilmesi gereken bir sektör olduğunu görüyoruz. Bu kurs en güzel kanıtı. Yıldızı parlayan bir sektör haline geldi. Özellikle Avrupa'da bu üretim çok yaygın, insanlar balkonlarında, hobi bahçelerinde bunu yetiştiriyor” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA