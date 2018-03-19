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ers yola girdi, polis kontrol noktasındaki bariyerlere çarptı!

Kütahya'da polis uygulama noktasındaki beton bariyere çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 19 Mart 2018 Pazartesi 09:39
ers yola girdi, polis kontrol noktasındaki bariyerlere çarptı!

Alınan bilgiye göre, Burhan Alcan (39) yönetimindeki 34 GDU 15 plakalı kamyonet, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 8. kilometresinde ters yönden gelerek polis uygulama noktasındaki beton bariyerlere çarptı.

Kazada, kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Aracın terör amaçlı kullanılma ihtimaline karşı, polis noktasına bomba uzmanı ve çok sayıda ekip sevk edildi.



Güvenlik nedeniyle karayolundaki araç trafiğinin çift yönlü durdurulduğu bölgede, özel giysili ekipler şüpheli araçta inceleme yaptı. İncelemede araçta şüpheli bir duruma rastlanmadı.

Araçtan çıkarılan sürücünün cesedi, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak : AA

PolisDumlupınar ÜniversitesiBomba UzmanıEvliya Çelebi


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