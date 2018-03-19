Çeyrek altın ve altın fiyatları 19.03.2018

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 165,7 lira seviyelerinde dengelendi.



Geçen haftanın son işlem gününde dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle 166,4 lira ile tüm zamanların zirvesini gören altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 artışla 165,5 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 165,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 272 lira, Cumhuriyet altını da 1.109 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda doların değer kazanmasının etkisiyle düşüş eğilimini bugüne taşıyan altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.309,7 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında düşüşlerin devam etmesinin altının gram fiyatında agresif yükselişleri frenlediğini söyledi.



Bu hafta altının gram fiyatında 163-167 lira aralığının takip edileceğini belirten Memiş, altının gram fiyatının 167 lira seviyesini yukarı yönlü kırması durumunda yükselişleri 170 liraya kadar sürebileceğini dile getirdi.



Memiş, ABD tarafında siyasi gelişmelerin yanı sıra bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının takip edileceğini aktardı.



Teknik olarak altının ons fiyatında 1.300 dolar seviyesinin çok güçlü bir destek seviyesi olduğunun altını çizen Memiş, bugün altının ons fiyatında 1.305-1.315 dolar aralığında işlemler gerçekleşebileceğini sözlerini ekledi.



Kaynak : AA