USD (Alış - Satış) : 3,94 - 3,94 EURO (Alış - Satış) : 4,83 - 4,84

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor!..

Çukur 21. Yeni Bölüm 2. Fragman (19 Mart 2018)

Show Tv'nin sevilen dizisi Çukur 21. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Çukur 21. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı. Çukur 21. yeni bölüm 19 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek. İşte Çukur 21. yeni bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Televizyon / 19 Mart 2018 Pazartesi 14:33
Çukur 21. Yeni Bölüm 2. Fragman (19 Mart 2018)

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un yeni bölümü büyük merak ve heyecanla bekleniyor.

Gerilim ve heycanın bir an olsun dinmediği Çukur'un yeni bölümü için ilk görüntüler resmi sayfalardan yayınlandı. Çukur 21. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.

Show Tv - Sevilen dizi Çukur 21. yeni bölüm 19 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek.

Çukur 21. Yeni Bölüm 2. Fragmanı



Çukur'daki kayıplar Yamaç'ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar. Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır.

Aliço, Hale'yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişin gizemli perdesini de aralayacak.



İdris ise Vartolu'nun tüm mahallelinin önünde İdris'in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak.

Kartların yeniden dağıtılacağı ‘Çukur'un yeni bölümünde beklenmedik güçler birleşecek ve büyük sürprizler yaşanacak.
Söz 38. Yeni Bölüm 3. Fragman (19 Mart 2018) Söz 38. Yeni Bölüm 3. Fragman (19 Mart 2018) Söz 38. Yeni Bölüm 2. Fragman (19 Mart 2018) Söz 38. Yeni Bölüm 2. Fragman (19 Mart 2018) Çukur 21. Yeni Bölüm 2. Fragman (19 Mart 2018) Çukur 21. Yeni Bölüm 2. Fragman (19 Mart 2018) Adı: Zehra 4. Yeni Bölüm 2. Fragmanı (17 Mart 2018) Adı: Zehra 4. Yeni Bölüm 2. Fragmanı (17 Mart 2018) Cennet'in Gözyaşları 24. Yeni Bölüm Fragmanı (18 Mart 2018) Cennet'in Gözyaşları 24. Yeni Bölüm Fragmanı (18 Mart 2018) Söz 38. Yeni Bölüm Fragman (19 Mart 2018) Söz 38. Yeni Bölüm Fragman (19 Mart 2018) Savaşçı Savaşçı 36. Yeni Bölüm Fragmanı (18 Mart 2018) Savaşçı Savaşçı 36. Yeni Bölüm Fragmanı (18 Mart 2018) Şevkat Yerimdar 42. Yeni Bölüm Fragmanı (16 Mart 2018) Şevkat Yerimdar 42. Yeni Bölüm Fragmanı (16 Mart 2018) İstanbullu Gelin 41. Yeni Bölüm Fragman (16 Mart 2018) İstanbullu Gelin 41. Yeni Bölüm Fragman (16 Mart 2018) Ufak Tefek Cinayetler 20. Yeni Bölüm 2. Fragmanı (13 Mart 2018) Ufak Tefek Cinayetler 20. Yeni Bölüm 2. Fragmanı (13 Mart 2018) Ufak Tefek Cinayetler 20. Yeni Bölüm Fragmanı (13 Mart 2018) Ufak Tefek Cinayetler 20. Yeni Bölüm Fragmanı (13 Mart 2018) Fazilet Hanım ve Kızları 39. Yeni Bölüm Fragman (17 Mart 2018) Fazilet Hanım ve Kızları 39. Yeni Bölüm Fragman (17 Mart 2018) Yeni Gelin 41. Yeni Bölüm Fragman (17 Mart 2018) Yeni Gelin 41. Yeni Bölüm Fragman (17 Mart 2018) Adı: Zehra 4. Yeni Bölüm Fragmanı (17 Mart 2018) Adı: Zehra 4. Yeni Bölüm Fragmanı (17 Mart 2018) Kalbimdeki Deniz 60. Yeni Bölüm Fragmanı (12 Mart 2018) Kalbimdeki Deniz 60. Yeni Bölüm Fragmanı (12 Mart 2018) Çukur 20. Yeni Bölüm 2. Fragman (12 Mart 2018) Çukur 20. Yeni Bölüm 2. Fragman (12 Mart 2018) Çukur 20. Yeni Bölüm Fragman (12 Mart 2018) Çukur 20. Yeni Bölüm Fragman (12 Mart 2018)

GizemliShow TvÇukur Dizisiİtiraf


YAZARLARTAMAMI
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı