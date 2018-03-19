Çukur 21. Yeni Bölüm 2. Fragman (19 Mart 2018)

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un yeni bölümü büyük merak ve heyecanla bekleniyor.



Gerilim ve heycanın bir an olsun dinmediği Çukur'un yeni bölümü için ilk görüntüler resmi sayfalardan yayınlandı. Çukur 21. yeni bölüm 2. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Show Tv - Sevilen dizi Çukur 21. yeni bölüm 19 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek.



Çukur 21. Yeni Bölüm 2. Fragmanı







İdris ise Vartolu'nun tüm mahallelinin önünde İdris'in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak.



Kartların yeniden dağıtılacağı ‘Çukur'un yeni bölümünde beklenmedik güçler birleşecek ve büyük sürprizler yaşanacak. İdris ise Vartolu'nun tüm mahallelinin önünde İdris'in babası olduğunuetmesiyle derinden sarsılacak.Kartların yeniden dağıtılacağı ‘Çukur'un yeni bölümünde beklenmedik güçler birleşecek ve büyük sürprizler yaşanacak.

Çukur'daki kayıplar Yamaç'ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar. Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır.Aliço, Hale'yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişinperdesini de aralayacak.