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BBC, 'terör örgütü' diyemedi

İngiliz yayın kuruluşu BBC, YPJ 'ye 'terör örgütü' diyemedi.

Dünya / 19 Mart 2018 Pazartesi 12:21
BBC, 'terör örgütü' diyemedi

İngiliz yayın kuruluşu BBC, terör örgütü PKK'ya katılan 26 yaşındaki Anna Campbell'ın Afrin'de öldürüldüğünü duyurdu.

Ancak BBC haberinde, YPJ'ye terör örgütü demek yerine 'YPJ güçleri' dedi. 26 yaşındaki İngiltere vatandaşı terörist Anna Campbell, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'na karşı çatışmak için geldiği Afrin'de öldürüldü.

BBC terörist Anna Campbell'a da terörist diyemedi, 'İngiliz kadın' sıfatını kullandı.

BBC'nin bu algı haberi, sosyal medyada Türk vatandaşlarının tepkisini çekti.

İşte o haber:







Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Türk Silahlı KuvvetleriTerör ÖrgütüAfrinİngiltereÖzgür Suriye Ordusu


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