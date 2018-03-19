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BBC'nin Türk yalanı

Uluslararası yayın kuruluşları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te akşam saatlerinde İsrailli güvenlik görevlisine yönelik bıçaklı saldırının bir Türk tarafından yapıldığına dair yalan haber geçti.

Güncel / 19 Mart 2018 Pazartesi 02:26
BBC'nin Türk yalanı

İsrail medyası başta olmak üzere, BBC Türkçe ve Euronews gibi uluslararası yayın kuruluşları, Filistin ve İsrail tarafından hiçbir resmi açıklamaya dayanmayan işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrailli güvenlik görevlisine yönelik bıçaklı saldırının bir Türk tarafından yapıldığına dair yalan haberi, saatlerce manşetlerde tuttu.

İsrail polisinin eylemi gerçekleştiren kişinin Filistinli olduğunu ve polis tarafından öldürüldüğünü açıklamasının üzerinden saatler geçmesine rağmen, BBC Türkçe, 'Kudüs'te İsrailli güvenlik görevlisini bıçakla ağır yaralayan Türk öldürüldü' başlıklı haberi sitesinde tutmaya devam ederek manipülatif bir skandala imza atmış oldu.

AYNI ŞEKİLDE TUTMAYA DEVAM ETTİLER

BBC Türkçe ayrıca olayın gerçekleştiği ilk anlarda eylemcinin Türk olduğunu ifade eden Filistin'deki Fetih Hareketi'nin açıklamasına dayandırdığı haberini, Fetih'in olayın üzerinden çok geçmeden eylemcinin Filistinli olduğu yönünde düzeltmeye gitmesine rağmen haberi aynı şekilde tutmaya devam etti.



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