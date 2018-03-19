Ankara'da nükleer madde operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, nükleer madde kaçakçılığı yaptığı öne sürülen grubu takibe aldı.



Şüphelilerin kullandığı otomobili Pursaklar ilçesinde durduran ekipler, araçta arama yaptı.



Aramada yurt dışına çıkarılarak satılacağı tespit edilen ve değerinin yaklaşık 70 milyon dolar olduğu belirtilen 1 kilo 441 gram 'kaliforniyum' maddesi ele geçirildi.



Otomobilde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.







Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) yetkililerinin emniyet görevlilerine, 'kaliforniyum' maddesinin sadece ABD ve Rusya'da üretildiği, stratejik öneme sahip olduğu ve limitli kullanım alanı bulunduğu bilgisini verdikleri öğrenildi.



Soruşturma sürüyor.







Kaliforniyum



Doğada bulunmayan ve radyoaktivite içeren 'kaliforniyum', en tehlikeli elementler arasında yer alıyor.



Adını, ilk sentezlendiği Kaliforniya Üniversitesinden alan element, ağırlıklı olarak nükleer reaktörlerde, bunun dışında petrol kuyularında, nem ölçüm aygıtlarında ve altın ya da gümüş araştırmalarında da kullanılıyor.



