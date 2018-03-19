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Akıllı telefon bağımlılığına 'hafif' çözüm

Amerikalı bir firma, sadece arama ve mesaj gönderme özelliğine sahip “hafif telefon” ile akıllı telefon bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Teknoloji / 19 Mart 2018 Pazartesi 13:57
Akıllı telefon bağımlılığına 'hafif' çözüm

Ortalama telefon kullanım süresinin 4 saate yükseldiği şu günlerde, uzmanlar akıllı telefon bağımlılığı konusunda uyarıyor.

Telefon bağımlılığına farklı bir çözüm bulan Amerikalı bir girişimcilik firması ise “hafif telefon” ile uygulama merkezli akıllı telefon bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Yalnızca arama yapma ve mesaj gönderme özelliklerine sahip “hafif telefon” estetik ve kullanışlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Minimalist çizgilere sahip telefon alarm kurma özelliğine de sahip.

Brooklyn merkezli girişimcilik firmasının önümüzdeki aylarda satışa çıkaracağı telefonun fiyatı ise 400 dolar.


Kaynak : İHA

Akıllı Telefon


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