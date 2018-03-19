Akıllı telefon bağımlılığına 'hafif' çözüm

Ortalama telefon kullanım süresinin 4 saate yükseldiği şu günlerde, uzmanlar akıllı telefon bağımlılığı konusunda uyarıyor.



Telefon bağımlılığına farklı bir çözüm bulan Amerikalı bir girişimcilik firması ise “hafif telefon” ile uygulama merkezli akıllı telefon bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Yalnızca arama yapma ve mesaj gönderme özelliklerine sahip “hafif telefon” estetik ve kullanışlı tasarımıyla dikkat çekiyor. Minimalist çizgilere sahip telefon alarm kurma özelliğine de sahip.



Brooklyn merkezli girişimcilik firmasının önümüzdeki aylarda satışa çıkaracağı telefonun fiyatı ise 400 dolar.





Kaynak : İHA