Afrin tamam! Sırada Menbiç var

TSK'nın tarihi zaferi 'Çanakkale Deniz Zaferi' nin yıldönümünde geldi!



Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zetin Dalı Harekatı'nın 58. gününde şehir merkezi ele geçirildi.



Haber merkezlerine düşen son dakika haberi ardından akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti Erzurum İl Kongresi'ndeki konuşması geldi.



Erdoğan, 'İnşallah Menbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz.' demişti.



Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri ardından Menbiç'te yaşayanların Türkiye'ye 'Artık gelin' mesajı gönderdiği yönünde haberler yapılmıştı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel