Terör örgütünden hain yasaklar

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin tamamen ele geçirilirken, teröristler arkalarına bakmadan kaçtı.



Teröristler kaçarken arkalarında mühimmat ve belgeler bıraktı.



KUR'AN-I KERİM YASAKLANMIŞ



Ortaya çıkan belgelerden birisi ise terör örgütünün hain yüzünü ortaya çıkardı.



Afrin'de ele geçirilen belgede;



-Cuma hutbesinde Suriye devrimini desteklemeyi



-Sokakta ve işyerinde namaz kılmayı



-Her türlü dini simgeyi



-Dükkanlarda Kuran okumayı



-Cenaze sırasında Kuran okumayı ve tekbir getirmeyi yasaklamış.



Kur'an-ı Kerim ve tekbir yerine PKK marşlarını çalınmasını istemiş.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel