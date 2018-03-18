Terör örgütünden hain yasaklar

TSK'nın yaptığı operasyon sonrası Afrin'den kaçan teröristlerin Kur'an-ı Kerim'i yasakladığı ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin tamamen ele geçirilirken, teröristler arkalarına bakmadan kaçtı.
Teröristler kaçarken arkalarında mühimmat ve belgeler bıraktı.
KUR'AN-I KERİM YASAKLANMIŞ
Ortaya çıkan belgelerden birisi ise terör örgütünün hain yüzünü ortaya çıkardı.
Afrin'de ele geçirilen belgede;
-Cuma hutbesinde Suriye devrimini desteklemeyi
-Sokakta ve işyerinde namaz kılmayı
-Her türlü dini simgeyi
-Dükkanlarda Kuran okumayı
-Cenaze sırasında Kuran okumayı ve tekbir getirmeyi yasaklamış.
Kur'an-ı Kerim ve tekbir yerine PKK marşlarını çalınmasını istemiş.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel