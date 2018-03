Rusya'da başkanlık seçimleri başladı, gözler Putin'in üzerinde!

Eski Rus ajan Skripal'in sinir gazına maruz kalmasıyla beraber tüm dünya devletlerinin tepkisiyle karşılaşan Rusya, yeni yaptırımlarla karşılaşırken, Putin de yeni nükleer silahlarını açıklayarak yine tepkilerle karşılaşırken, kendi halkına da güven aşılamayı başardı.



Yaklaşık 109 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Rusya'da 08.00'da açılan sandıklar 20.00'da kapanacak. Seçimlerde, devlet başkanı Vladimir Putin'in altı yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından göreve gelecek isim belirlenecek, ancak Putin'in seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.



PUTİN'İN RAKİPLERİ



Sekiz adayın katıldığı başkanlık yarışlarında, bağımsız aday Vladimir Putin yer alırken. Adaylardan biri ise, Rusya'da sunuculuk yaptığı eğlenceli TV programlarıyla tanınan Kseniya Sobchak. Kseniya Sobchak'ın babası Anatoly Sobchak, 1990'lar St Petersburg Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu. Vladimir Putin ise Sobchak'ın yardımcısı konumundaydı. 2000 yılında hayatını kaybeden Sobchak'ın, Putin'in birçok politik konuda akıl danıştığı isimlerden biri olduğu biliniyor.



Putin'in ardından seçimlerde en çok oyu alması beklenen Komünist Parti'nin adayı Grudinin, sanayileşme ve tarım ağırlıklı yeni politikaların geliştirilmesi gerektiğini ve Sovyetler dönemine benzer köy ve taşra unsurlarının kalkındırılmasına yönelik hamleler vadediyor. Milliyetçi çizgideki söylemleri ile özellikle göçmen karşıtı politikalarıyla ve devletin daha da güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğine yönelik vaatleriyle bilinen Liberal Demokrat Parti lideri Vladimir Jirinovskiy, Rusya Halk Birliği partisinin adayı olan ve milliyetçi çizgisiyle bilinen, geleneksel değerleri savunan, özellikle yaşlılara hitap eden bir aday olarak ön plana çıkan Sergey Baburin, Komünist Parti'den ayrılan bir grubun kurduğu Rusya'nın Komünistleri isimli partinin adayı olan ve geleneksel bir komünist olarak tanımlanabilecek Maksim Suraykin, ekonomi ve ticaret politikaları ile öne çıkan Büyüme Partisi'nin adayı Boris Titov ve liberal Yabloko Partisi'nin adayı Grigoriy Yavlinskiy.



Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, Putin'in en önemli rakiplerinden birisi olarak gösterilen, Rus muhalif aktivist ve 'Yolsuzlukla Mücadele Fonu' kurucusu Aleksey Navalnıy'ın ise yolsuzluk suçlamaları ve 2014'te mahkum edilmesi nedeniyle seçimlerde başkanlığa aday olamayacağını açıklamıştı.



Rusların, Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana oy kullanacağı yedinci başkanlık seçimini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Rusya'da milyonlarca insan, seçimlerde oyunu kullanmaya hazırlanırken, Rusya'da yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre, Putin'in seçimlerde oyların yüzde 65 ila 70'ini kazanması beklenirken, Grudinin'in yüzde 7, Jirinovskiy'nin yüzde 5,5, Yavlinsky ve Sobçak'ın yüzde 1'er, Titov, Baburin and Suraikin'in ise yüzde 0,3 oranında oy alabilecekleri tahmin ediliyor.







Gerek devlet gerekse de özel şirketler, çalışanlarına SMS ve e-mail yoluyla seçimlerde oy kullanmaları ve oy kullandıktan sonra yöneticilerini bilgilendirmelerine yönelik talimatlar verirken, halkın seçimlere katılımını arttırmak için de sandık kurulan yerlerde ücretsiz yiyecek dağıtılması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi planlanıyor.





İki kez art arda başkan seçilmesinin ardından, Rusya Anayasası'nın iki dönemden daha fazla başkanlık yapılmasına müsaade etmemesi nedeniyle 2008-2012 yıllarında başbakanlık görevini üstlenen Putin, 2012'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 63,6'sını alarak tekrar başkan seçildi.



Rusya'da güçlenen milliyetçi duyguların insanları Putin'e yakınlaştırdığı belirtilirken, ekonomik ve sosyal yapının da bozulması yönetimin uzun vadede başını ağrıtacağı düşünülüyor.