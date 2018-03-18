Osman Baydemir'den hadini aşan sözler

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan operasyonda Afrin teröristlerden temizlendi.



'BAŞKA SEÇENEK BIRAKMIYORSUNUZ'



Afrin'in temizlenmesi HDP'lilerin zoruna giderken, Osman Baydemir haddini aşan sözler sarf etti.



HDP Şanlıurfa Milletvekili Baydemir, Afrin'in teröristlerden alınmasının ardından 'Kürt'e kopmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz' diye konuştu.



ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLER



Bu sözler 2015 yıllında sözde öz yönetim ilan edilmesini akıllara getirdi.



Bazı ilçelerde sözde öz yönetim ilan eden teröristlere operasyon başlatılırken, 1267 terörist etkisiz hale getirilmişti.



Afrin operasyonunda ise 3603 terörist öldürüldü. Kaynak : Beyaz Gazete Özel