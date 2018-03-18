Kılıçdaroğlu: Yerel yönetimler bizim olacak

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Adana'da açılış töreninde gündeme ilişkin konularla ilgili açıklamalarda bulundu.



Kılçıdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları;



'Gaziler arasında ayrım yapmayın. Parlamentoya bu kararı sunduk.



'BAYRAĞIMIZA VE İSTİKLAL MARŞI'MIZA KİMSE SÖZ EDEMEZ'



Afrin'de mücadele eden ordumuza her zaman güvendik. Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' demiştir. Adana Bayırı'nda 800'e yakın Adanalı şehit var. O nedenle onları saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyoruz. Bu günün özelliği Şehitler Günü olmasıydı. Şehitler arasında ayrım yapılmaz. Az önce şehit aileleri ile bir arada olduk. Bir şehit babası, 15 Temmuz şehitleri ile diğer şehitler arasında fark yaratıyorlar dedi. Biz parlamentoya bir kanun teklifi verdik. Şehitler bizim şehidimizdir. En çok şehidi veren kentlerden birisi Adana'dır. Şehitler arasında, gaziler arasında ayrım yapmayın. Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin üzerine titriyoruz, bayrağımızın üzerine titriyoruz, İstiklal Marşımızın üzerine de titriyoruz. İstiklal Marşı'na hiç kimse söz edemez.



'İSTANBUL, ADANA, MERSİN, BURSA'YI ALACAĞIZ'



İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı alacağız. Yerel yönetimler bizim olacak. Ayrım yapmak bizim kitabımızda inancımızda yoktur. Ayrımcılığı onlar yapıyorlar. Biz toplumu birleştireceğiz. Toplum çok gerildi.



'BÜTÜN TAŞERON İŞÇİLERİNE KADRO VERİLMELİ'



Taşeron işçileri sonuna kadar savundum. Sınav hakkı gelecemiş. Onlar alın teriyle kazanıyor. Bütün taşeron işçilere kadro verilmesi lazım.



'BELEDİYE BAŞKANLARI AHLAK ABİDESİ OLMALI'



Sizin ödediğiniz vergilerle hizmet yapılıyor. Belediye başkanları ahlak abidesi olacak. Her kuruşun hesabını vatandaşa verecek. Halka hizmet edecek.