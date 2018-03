Kılıçdaroğlu, Afrin için ne demişti?

TSK'nın Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda tarihi bir zafer yazıldı.



Afrin Operasyonu'nun 58. gününde aynı zamanda da Çanakkale destanının 103. yıl dönümünde Afrin merkezine Türk bayrağı dikildi.



TSK'nın tarihi zaferi öncesinde operasyona gölge düşüren açıklamalar da olmuştu.



Bunun en önemli örneği ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri.



Kılıçdaroğlu, Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı değerlendirirken 'şehrin içine girilmesini doğru bulmadığını' söylemiş ve 'Daha derinlere inmenin mantığı yok. Hiç gerek de yok.' demişti.



CHP liderinin Afrin'in ele geçirilmesi ardından ne diyeceği ise merak konusu olurken ilk açıklamasını Adana'da yaptı. Kılıçdaroğlu, "Biz Afrin'de mücadele eden ordumuza her zaman güvendik. Çanakkale'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" demiştir." dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel