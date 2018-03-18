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Gülerce: 'Çiftlik Bank'ın arkasında FETÖ olabilir

Gazeteci - Yazar Hüseyin Gülerce, 'Çiftlik Bank'ın arkasında FETÖ'nün olabileceğini söyledi.

Televizyon / 18 Mart 2018 Pazar 14:13
Gülerce: 'Çiftlik Bank'ın arkasında FETÖ olabilir
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Türker Akıncı'nın moderatörlüğündeki Ortak Akıl programında, Gazeteci - Yazar Hüseyin Gülerce yine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Binlerce kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde eden ve hakkında soruşturma başlatılan Çiflik Bank'la ilgili konuşan Gülerce, ''Çiftlik Bank'ın arkasında FETÖ olabilir' dedi.

İşte Gülerce'nin o açıklamaları:

'Ben bu işin altında FETÖ'nün olabileceğini düşünüyorum. Çünlü bunlar FETÖ'nün yaptığı numaralar. Bu tür insanları kullanma... Hizmet ağabeyini Türk Solu'nun başına getiriyor. Hizmet 'ağabeyini CHP genel başkanına danışman yapıyor. Bu işin başında FETÖ olamayada bilir ama yüzde 50 olma ihtimali var.'



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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