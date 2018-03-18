FETÖ'cü Emre Uslu'dan Türkiye'ye alçak suçlama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 'Çanakkale Deniz Zaferi' nin yıldönümünde Afrin ilçe merkezini ele geçirdi. TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı. Teröristlerin Afrin'den temizlenmesi Emre Uslu'yu da hayal kırıklığına uğrattı.



Uslu, TSK'nın Afrin'deki başarısını hazmedemeyince çareyi alçakça bir tweet atmakta buldu. Uslu, "Teröristlerin Afrin'de direnmeyip kaçmasının arkasında, 'Türkiye'nin ABD ile yaptığı pazarlık var" iddiasında bulundu.



Emre Uslu twitter hesabında yaptığı paylaşımda, 'Sanmiyorum bence Afrin çevresinde önce direnişe başlayıp sonra şehri hiç direnmeden teslim etmenin arkasında Türkiye'nin ABD ile yaptığı pazarlık vardır. Bunu görmek için Menbiç'te ne olacağına bakmak lazım. Yakında belli olur anlaşmanın detayları...' ifadelerini kullandı.



İşte Uslu'nun alçak iddiası:





Kaynak : Beyaz Gazete Özel