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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni kazada ağır yaralandı

Bolu’nun Gerede ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi ölürken, aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dayısının oğlu olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu ile birlikte 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 17 Mart 2018 Cumartesi 23:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuzeni kazada ağır yaralandı
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Edinilen bilgiye, D-100 Karayolu'nun Karabük-Gerede kısmında, benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra ters şeritte ilerleyen Şahismail Kocabay (44) yönetimindeki 06 YH 120 plakalı otomobil, Bolu istikametine seyir halinde olan Vahit Dal (44) idaresindeki 25 LS 275 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KG 210 plakalı otomobil ise kaza yapan otomobillere çarptı.

Kazada, Vahit Dal ile aynı otomobilde bulunan Bayram Ali Mutlu (55), Ömer Çakır (59) ve diğer otomobilin sürücüsü Şahismail Kocabay ile oğlu Eymen Kocabay (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede ve Bolu'daki hastanelere kaldırıldılar.




Hastanede yaşamlarını yitirdiler

Kazadan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücüler Vahit Dal ve Şah İsmail Kocabay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kongreden dönüyorlarmış
Sürücü Vahit Dal ve beraberinde bulunan Bayram Ali Mutlu ile Ömer Çakır'ın AK Parti Erzurum 6. Olağan Kongresi'ne katıldıkları ve tekrar Ankara'ya döndükleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi. Ayrıca, kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayram Ali Mutlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu olduğu öğrenildi.
Kaynak : İHA

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