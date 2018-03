Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin şehir merkezi tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı törenlerinde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamaları:



Çanakkale Deniz Zaferimizin 103. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu tarihi günde tüm şehitlerimizi ve gazilerimiz rahmetle yadediyoruz. Böyle bir gençlik olduktan sonra Allah'ın izni ile yeni yeni Çanakkale Zaferlerini yakalamaya hazırız.



'AFRİN MERKEZİ 08:30'DA KONTROL ALTINA ALINDI'



Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından bu sabah 08:30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır. Afrin şehir merkezinde artık terör örgütünün paçavraları değil, huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı dalgalanıyor. Afrin operasyonumuzu en başından beri yürekten destekleyen milletimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye bir kez daha haklının, mazlumun yanında olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.



140 bin kişi Cerablus'a döndü, şimdi de Afrinli olan kardeşlerimiz, Afrin'e dönecekler. Aynı zamanda bölgeyi yaşabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Bölge halkının en kısa sürede evlerine kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye'nin ve milletimizin Suriye'nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi, terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya çalışanlara verilmiş en güzel cevaptır.



'TERÖR KORİDORU ZİNCİRİ 4 NOKTADAN KIRILDI, KALAN HALKALARI DA TANE TANE KIRILACAK'



Çanakkale'de dönemin en güçlü orduları ile üzerimize saldırmışlardı. Sandılar ki bu milletin Çanakkale'deki cesareti geride kaldı. Azmi kalmadı sandılar. Bu milletin inancı o günkü kadar kavi değil sandılar. Ama attıkları her adımda yanıldıklarını gördüler. Çukur eylemleri ile vatanımızı hedef aldılar. Teröristleri o çukurlara gömdük. Ardından 15 Temmuz darbe girişimini başlattılar. Çıktıkları sokaklardan milletimizin iman dolu göğsüne çarpınca darmadağın olarak geri döndüler. Baktılar ki içeriden olmuyor, bu defa sınırlarımız dışından ülkemizi kuşatmaya kalktılar. Bu girişimi de önce Fırat Kalkanı sonra Zeytin Dalı Harekatları ile yerle bir ettik, ediyoruz. Terör koridoru zinciri 4 noktadan kırıldı, kalan halkları da tane tane kıracak, bu oyunu tamamen bozacağız.



Çanakkale'de ne olduysa, sınırlarımızda olan da odur. Askerleri ile erken zafer kutlayanları Çanakkale'de nasıl hüsrana uğrattıysak sınırlarımızda terör koridoru kurduklarını sananları da öyle şaşkına çevirdik. Nice tuzaklarla donattıkları Afrin'i 58. güne giren operasyonumuz ile tamamen ele geçirdik. Bayrağımız orada dalgalanyor, ÖSO bayrağı orada dalgalanıyor. Biz işgale gitmedik, biz sadece terör gruplarınının yok edilmesine ve barışa gittik. Oradaki kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmaya gittik. Allah kahraman Mehmetçiklerimize güç ve kudret versin.



Biz tarih yapmakta çok mahir ama onu yazmakta aynı derecede başarılı olmayan bir milletiz. Gerçi Çanakkale ancak yaşanabilecek bir savaştı. Çanakkale bir seferberlik savaşıydı. Ülkede eli silah tutan herkes Çanakkale'ye koşmuştu.



Çanakkale'yi sadece rakamlarla, 'şu kadar subay, asker şehit oldu' diye anlatmak için ruhunu ifade etmekte yetersiz kalır. Nice isim var. Bu kahramanlardan kimi gözlerini kırpmadan düşman kurşunlarının üzerine atılıyordu, kimi denizdeki zırhlılarının üzerine yürümeye kalkıyordu. Kimi top güllelerini yerlerine yerleştirip tek atışta koca gemileri batırıyordu. İnsanın aklının alamayacağı her türlü fedakarlığı yapıyorlardı. Son nefeslerini gülerek veriyorlardı, onlarda ağlamak yoktu. Onlarda sadece ölüme gülerek gitmek vardı. Son sözleri ise sadece 'vatan sağolsun' oluyordu.



Bizim milletimiz, gençliğimiz şehadete yürüdü. 15 Temmuz'da şehadete yürüdü. Birileri var. Bu ülkeyi ecdadımız kanları ile yoğurarak vatan haline getirmişti, şimdi de milleti olarak yine topraklarımızı kanlarımızla yoğurarak vatanımıza sahip çıkıyoruz. Ezansızlığın, bayraksızlığın ne demek olduğunu dünyadaki pek çok örneğinde görüyoruz.



Bayrağımıza eş bir bayrak asla düşünmüyoruz. Kim ki alternatif düşünmeye kalkarsa, Gabar'da, Tendürek'te, Cudi'de ne olduğunuz gördünüz. Ne dedik? İnlerine gireriz.



Afrin'le yeni bir tarih oluşturuyoruz. Bu vesile ile sizlere şahsım ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.