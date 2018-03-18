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Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağını duyurdu.

Ekonomi / 18 Mart 2018 Pazar 13:59
Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nde konuştu. 

Erdoğan, Çanakkale Köprüsü'nün 18 ay erken bitirilerek 18 Mart 2022'de açılacağını bildirdi.

Erdoğan, 'Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz. Elbette Çanakkale'deki mücadelenin büyüklüğüyle sınır ötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılamaz ama amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur, iman aynı imandır.' dedi.

Afrin ile ilgili olarak Erdoğan, 'O tünellerden çıkan silahları gördünüz değil mi? Noldu? İşe yaradı mı? Aynen 15 Temmuz gibi... 15 Temmuz'da işe yaradı mı? 251 şehit verdik ve 2193 gazimiz oldu ama devletimizi bu namussuzlara kaptırmadık. Şimdi de aynı şekilde 911 kilometre sınırımız olan Suriye'de terör örgütüne asla kaptırmadık.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı'nda bu sabah itibarıyla 3603 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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