Burhan Kuzu: Bu iş planlansa böyle yapılamazdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 'Çanakkale Deniz Zaferi' nin yıldönümünde Afrin ilçe merkezini ele geçirdi. TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı.



Hükümet kanadından bu önemli gelimeyle ilgili ilk açıklamalardan AK Parti MKYK üyesi ve İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'dan geldi.



'ALLAH'A NE KADAR ŞÜKRETSEK AZDIR'



Kuzu twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Afrin Kent Merkezinde şu anda Türk Bayrağı dalgalanıyor. Tam da Çanakkale Zaferimize denk geldi. Bu iş planlansa böyle yapılamazdı. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimiz ruhu şad olsun. Gazilerimize gereken özeni gösterelim' ifadelerini kullandı.





Kaynak : Beyaz Gazete Özel