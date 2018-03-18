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Başkan Yaman, yine gönülleri fethetti! 'Ankara’nın derdi, benim derdim'

Ankaralılar ve Ankara’ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER)'in düzenlediği söyleşiye onur konuğu olarak katıldı.

Güncel / 18 Mart 2018 Pazar 10:51
Başkan Yaman, yine gönülleri fethetti! 'Ankara’nın derdi, benim derdim'

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Genel Başkanı Hilmi Yaman, Bürokrat Ankaralılar Derneği (BADER) tarafından her ay düzenlenen Hamamönü Kabakçı Konağı Söyleşi'lerinin Mart Ayı program konuğu oldu.

Ankaralıların da yoğun katılım gösterdiği programda Yaman, “Ankara Sivil Toplum Kuruluşlarında Hemşehricilik” konulu bir konuşma yaptı.

Yaman,” Öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki, bu topraklar medeniyete beşiklik yapmış topraklardır. Hacı Bayram Veli, Şeyh Ali Semarkandi gibi alimleri bağrında barındırmış, Galatlar'a başkentlik yapmıştır. Özgürlüğü bağımsızlığı için mücadele verilen bu topraklarda o yıllardan yakın tarihimize kadar, başta Kurtuluş Savaşı'nda bile Ankara ülkemizin merkezi haline gelmiştir. dedi.



Ankaralı faaliyette bulunan on binin üstünde STK olmasına rağmen birlik ve beraberlik konusunda sağlıklı bir iletişimin olmadığını vurgulayan Yaman, “Bir yerden başlamalıyız, sayımızın çok olması değil, verimli hayırlı işlerin yapılması önemlidir. Haklı olarak İnsanlarımızın talepleri ve istekleri var, biz STK'lar olarak yapma anlamında değil fakat yaptırım konusunda imkanlarımız var. Bizler bu talepleri ilgili kurumlarla paylaşarak sorunları ilk ağızdan muhatabına bildiriyor takipçisi olmaya çalışıyoruz.” diye belirtti.



Sözlerime Ankara hemşehriciliği ile başladım fakat Ankara da doğmak değil, Ankara'da doymak da Ankaralı olmak için gerekçeli bir sebeptir diye düşünüyorum diyen Yaman, “Bugün Ankara'da başta Çorum, Yozgat, Çankırı, Kırşehir olmak üzere bir çok ilimizden insanlar ikamet etmektedir. Bu anlamda Mecliste temsil edilme, Ankara nüfusuna kayıtlı vekil sayımız bir hayli az, biz istiyoruz ki Ankara nüfusuna kayıtlı arkadaşlarımıza da imkanlar tanınsın. Ankara kazanırsa, Çorum, Yozgat, Kırşehir yani Ülkemiz kazanır diyorum.” diyerek sözlerine son verdi.

Program sonunda BADER Genel Başkanı Av. İbrahim Taşkesti, Yaman'a BADER'in sembolü olan kalem hediye etti.






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