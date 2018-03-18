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Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti

MHP’nin 12. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi. Genel Başkan Devlet Bahçeli kurultay için nazar dualı yüzüğünü taktı.

Siyaset / 18 Mart 2018 Pazar 16:06
Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğü dikkat çekti

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) 12. Olağan Kurultayı Ankara Arena Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Kurultayda Genel Başkan ve MYK üyeleri seçildi. Kurultayda Bahçeli'nin nazar dualı yüzüğünü taktığı görüldü.

Gazeteci Nazlı Çelik de Bahçeli ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından, 'MHP kurultayı arasında Genel Başkan Devlet Bahçeli ile kısa bir sohbet etme imkanı bulduk. Devlet Bahçeli içinde nazar duası bulunan yüzüğünü kurultaya özel olarak taktı' notuyla paylaştı.

Bahçeli'nin tesbihi ve yüzüğü kameralara yansıdı.


Kaynak : İHA

Nazlı ÇelikMhpDevlet BahçeliGenel Başkan


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