Afrin Operasyonu'nda kaç şehidimiz var?

Afrin kent merkezinde kontrol tamamen sağlanırken, Türk Silahlı Kuvvetlerinden de son duruma ilişkin açıklama geldi.



Açıklamaya göre, harekâtın başlangıcından itibaren toplam 3603 terörist etkisiz hale getirildi.



Teröristlerle girilen çatışmalarda 46 kahraman Mehmetçik şehit olurken, 225 kahraman Mehmetçik de yaralandı.



Afrin kent merkezinin mayın ve el yapımı patlayıcılardan temizlenmesi çalışmalarınınsa sürdüğü belirtildi.