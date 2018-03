Afrin'in ele geçirilmesi Can Dündar'ın zoruna gitti

FETÖ firarisi Can Dündar, Afrin'in ele geçirilmesinin ardından yaptığı paylaşımla tam bir vatan haini olduğunu ortaya koydu.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 'Çanakkale Deniz Zaferi' nin yıldönümünde Afrin ilçe merkezini ele geçirdi. TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı. Teröristlerin Afrin'den temizlenmesi Dündar'ın zoruna gitti. Terörist arkadaşlarına üzülen Dündar, Türkiye'yi kötülemek için adeta nasıl saçmalayacağını şaşırdı.



Can Dündar twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Biliyorum; herkes Afrin zaferinin tadını çıkarmak istiyor, farklı görüşe tahammül yok ama birileri bu heykel devirme seremonilerinin sonunda neler yaşandığını hatırlatmalı. “PYD'nin paçavralarını indirdik” diyenler, yerine gelen bayrağı ve onunla gelecek rejimi de anlatmalı' ifadelerini kullandı.



Dündar'ın bu tweetine sosyal medya kullanıcıları da çok sert tepki gösterdi.



İşte vatan haini Can Dündar'ın o paylaşımı:









