Afrin'e Türk bayrağı asıldı

TSK, bu sabah ele geçirilen Afrin'de mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrol altına alınan Afrin şehir merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.



Genelkurmay Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.' ifadeleri paylaşıldı.



Afrin'de Türk bayrağı



TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı.











MEHMETÇİK'TEN 18 MART MESAJI



TSK, Türk bayrağının Afrin merkezine dikilme anlarının görüntüsünü yayımladı. Görüntülerde "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'nde Türk milletine ve yüce Türk şehitlerimize armağanıdır" dendiği duyuluyor.



TSK, Türk bayrağının Afrin merkezine dikilme anlarının görüntüsünü yayımladı. Görüntülerde "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'nde Türk milletine ve yüce Türk şehitlerimize armağanıdır" dendiği duyuluyor.



















