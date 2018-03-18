TSK, Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde tarihi bir zafere imza attı. Afrin şehir merkezi sabah 08:30 itibari ile ele geçirildi.



Bölgeden gelen ilk haberler Afrin'in rahat bir şekilde ele geçirildiği ve yaşanan çatışmaların şehir merkezi dışında ufak çaplı olduğu yönünündeydi.



Peki Afrin'den kaçan YPG/PKK'lılar nerede?



NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe'nin yerel kaynaklara dayandırdığı açıklamasına göre Afrin'den kaçan YPG/PKK'lılar Halep'in kuzeyinde.



Son 48 saat içinde karayolu ile Halep'e bir geçiş olduğunu belirten Yeşiltepe, 'Halep'e gittiği belirtilen PKK'lı lider kadronun bir kısmı Şam rejimi tarafından kent merkezine alındı. Bir kısmı ise Halep'e sokulmadı. Şu anda Afrin'den kaçan PKK'lıların önemli bir bölümünün Halep kuzeyinde olduğu yönünde bilgiler geliyor.' dedi.



Yeşiltepe, teröristlerin bir kısmının önce Menbiç'e daha sonra Afrin'in doğusundaki Kobani bölgesine geçeceği yönünde iddiaların olduğunu da ekledi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel