Abdullah Çiftçi PKK'nın direnemeyeceğini günler önce söylemişti

TSK, Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde tarihi bir zafere imza attı. Afrin şehir merkezi sabah 08:30 itibari ile ele geçirildi.



Sözde siyasetçiler, akademisyenler, Ortadoğu uzmanları geçinen 'Türkiye Afrin'e girer çıkamaz, Orası bataklık, Türkiye'nin Vietnamı olacak' yorumları yapmışlardı.



Ancak yine durum onların dediği gibi olmadı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 'Çanakkale Deniz Zaferi' nin yıldönümünde Afrin ilçe merkezini ele geçirdi. TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı.



Terör örgütleri ise direnç gösteremedi.



TESPİT GİBİ TESPİT



Stratejist Abdullah Çiftçi ise; bugünkü durumu 9 Mart 2018 tarihinde paylaştığı bir tweette söylemişti.



Çiftçi kendisine yöneltilen, 'Hocam Afrin'de PKK büyük bir direnç gösterenilir mi?' sorusuna şöyle yanıt vermişti.



'Arapların toprağını işgal eden çapulcuların yarısını Afrin'de mezara gömeceğiz. Yarısı da kaçacak. Batı maşaları vurkaç yapar, direniş yapamaz.'



İşte Çiftçi'nin o paylaşımı:





Kaynak : Beyaz Gazete Özel