Yeni Çiftlik Bank'lar tespit edildi

Dolandırıcılık zinciri yapılanmasının son örneği ‘Çiftlik Bank' binlerce kişiyi mağdur ederken, mağdurların akıbeti belirsizliğini koruyor. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın yurt dışına kaçarken, sosyal medyada platform kuran mağdurlar konuşmaktan kaçınıyor. İnternette bir oyun ile başlayan ve sonra açıldığı söylenen tesislerle binlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bank benzeri birçok yapı var.



Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Çiftlik Bank benzeri 11 girişim daha tespit edildiğini söyleyerek vatandaşları uyardı.



Bu yapıların bazıları Çiftlik Bank'ta olduğu gibi sanal bir oyun üzerinden para topluyor, bazıları hayvancılık yapılan tesislere kâr vaadiyle yatırım topluyor. Bu yapıların yoğun olduğu yerlerin başında Konya geliyor. Çiftlik Bank benzeri bir dolandırıcılık öyküsü, ilk olarak 2012'de Konya'da yaşandı. İ. Et ve Süt Ürünleri Hayvancılık Gıda Şirketi, o yıllarda tanesi 5 bin liradan 5 inek parası karşılığı şirkete süt ortağı aldı. Ortaklara da her ay inek başı 180 litre süt parası vaadinde bulundu. Birçok kişi sözleşme yapıp paralarını şirkete yatırdı ama zamanla ödemeler yapılmadı. Ortaklar kapıya dayandığında şirketin kapısını açan olmadı.



Mersin merkezli şirketi, iddiaları sormak için aradık ama telefonlar açılmadı. Mağdurlar tepkilerini internette dile getirirken, şirketin 26 trilyon lira çarptığını öne sürdüler.



İNEKBANK, SÜTBANK



Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Celil Çalış kentte inekbank, sütbank adıyla birçok şirketin internet üzerinden tanıtım yaptığını belirtirken vatandaşları uyardı: “Çiftlik Bank benzeri oluşumları internette görüyoruz. Özellikle iş sahibi, kamuda görev yapan ancak ek gelir için parasını bu tür şirketlere yatıranlar olduğunu biliyoruz. Vatandaşlar paranın sıcaklığına kanabiliyor. Çiftçi kesiminde çok fazla mağdur yok. Konya Şeker'in Dana Bank projesi birçok insanı memnun etti. Ancak birkaç başarılı yatırımın dışında insanları kandırmak isteyenler olabilir. Bize danışan herkesi uyarıyoruz. Çiftlik Bank olayı herkese ibret olmalı.”



OLMAYAN TESİSLER



Konya Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fettah Öztürk ise “Birileri çıkıp olmayan hayvanlar ve tesisler üzerinden vatandaşı mağdur edebiliyor. Benim ilçem Karapınar'da bu işle uğraşan D. isimli firmada kriz yaşandığını biliyorum. Şirketin vatandaşın parasını ödemediği belirtiliyor” dedi. Öztürk'ün iddia ettiği D. isimli şirkete para yatırıp 2-3 aydır ödeme alamayanlar ise sosyal medyada mağdur platformu kurmuş. Ancak Çiftlik Bank mağdurları gibi D. şirketi mağdurları da bilgi vermekten kaçınıyor. Mağdurlardan A.T Milliyet'e yaptığı açıklamada; “Karapınar'daki işleyiş Çiftlik Bank'tan farklı. Tesislerde gerçekten süt üretimi var. Bizim verdiğimiz paralarla inekler alındı. Her inekten ayda 180 litre süt parası verileceğine dair imzalar atıldı. Bir inek ortalama 8-9 bin lira. Bir ineğin aylık 180 litre süt getirisi ise 250 lira. Ancak şu an 1500 kişi mağdur. 2 aydır paramızı alamıyoruz. Sözleşmem sona ermesine, ana paramı istememe rağmen sadece tahsilat senedi alabildim. Ana paramı kurtarmak istiyorum” dedi.



‘YATIRDIK'



Mağdurlardan M.S ise söz konusu firma hakkında davacı olduklarını belirtirken, “Yatırım yaptığımız firmanın sahibi Mehmet Aydın gibi firari değil. Sürekli ödeme yapılacağını söylese de işlerinin iyiye gitmediği ortada. Şirket yetkileri 2 yıl sonraya senet veriyorlar. Yüzlerce kişi mağdur. Para yatırmadan önce firmanın tesislerini gezip gördük. Toplanan paralara karşılık hayvan konulmaması, mağdur olmamıza neden oldu. Yatırım yapanlar arasında çok sayıda memur var” diye konuştu.



HAYVAN KREŞİ PROJESİ



Yine Konya'da faaliyet gösteren ‘Tuğrul Hayvanlık' da aynı sistemle üye alıyor. Kurucusu Selami Ersoy ise hiç kimseyi mağdur etmediklerini belirterek, “Hayvan kreşi projesi günümüzde oldukça popüler bir girişim. Katılımcı bir adet süt düvesini 8 bin lira ödeme yaparak 2 yıl süreyle kiralamış oluyor. 10 ay boyunca günlük 5 litre süt ücreti hesabına aktarılıyor. İsterse 2 yıl sonra katılımdan ayrılıyor. Ayrılırken ödediği ücret kendisine iade ediliyor. Hayvan kreşi projesinde hayvanların sigortalanması, yem giderleri işletmemize ait. Yatırımcıya maddi yük bindirilmiyor. Çiftlik Bank kötü bir örnek olabilir ancak bizim sorunumuz yok” dedi.



HAYVAN KREŞİ NASIL ÇALIŞIYOR?



Hayvan kreşi sistemi şöyle işliyor: Katılımcılar bir veya birden fazla süt düvesi için firma ile sözleşme imzalıyor. Talep edilen ücret, firma hesabına yatırılırken, günlük 5 litre süt (aylık 150 litre) ücreti, katılımcının hesabına aktarılıyor. Sözleşme sonunda ise isterse sözleşmesini uzatabiliyor. Devam etmek istemeyen katılımcıya ücreti iade ediliyor. Süt ücreti için Ulusal Süt Konseyi tarafından belirlenen fiyatlar baz alınıyor. Firmalar yaptıkları reklamlarda tüm hayvanların sigortalı olduğunu, hayvan ölümlerinden katılımcıların etkilenmediğini, her şartta günlük 5 litre, aylık 150 litre süt ücretinin ödeneceği belirtiliyor. Sözleşmeler 2 yıllık yapılırken, hayvanların bakımının firma tarafından karşılandığı öne sürülüyor.



511 MİLYONLUK VURGUN



Çiftlik Bank dolandırıcılığının temeli sanal çiftlik oyunlarına dayanıyor. Sanal oyunda sahip olunması için bir bedel alınan hayvanın (tavuk, inek, koyun, keçi, solucan vb) ürettiği değerin belli bir bölümünün para olarak yatırımcıya ödeneceği taahhüt ediliyor. Sanal oyundaki hayvanın gerçek hayatta da karşılığının olduğu öne sürülüyor. Oyun üzerinden hayvanlarını büyüten kurbanlar, sisteme yeni üye kazandırdıkça da ek gelir alma vaadiyle kandırılıyor. Mehmet Aydın'ın kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle 77 binden fazla vatandaştan 511 milyon lira toplandığı belirtiliyor. Bir diğer iddia ise sisteme üye olan 62 binden fazla kişiye bugüne kadar 393 milyon liralık ödeme yapıldığı, ancak kalan 113 milyon lirayı şirketin kaçak CEO'su Mehmet Aydın'ın (25) Kıbrıs'taki banka hesabına yatırdığı yönünde.



6 İLDE 19 BASKIN



Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Sakarya merkezli Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul, İzmir, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Malatya'nın aralarında bulunduğu 6 ilde 19 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Ekipler tarafından 19 adreste arama yapılırken, yeni gözaltına alınanların olduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Şirketin farklı illerinde bulunan mallarına el konulduğu, çok sayıda mağdurun da kolluk kuvvetlerine ve savcılıklara şikayette bulunduğu belirtildi. Gizlilik kararı bulunan soruşturma çok yönlü devam ediyor.



TİTAN ZİNCİRİ'NİN KURUCUSU: ‘BEN BİLE BÖYLESİNİ GÖRMEDİM'



16 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 10 yıl cezaevinde yatan ‘Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu da Çiftlik Bank dolandırıcılığı için “Ben bile böylesine görmedim, vallahi çıldıracağım” yorumunda bulundu. Yeni Asır'ın haberine göre, nedenini bilmeden dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yattığını belirten Şeranoğlu şunları söyledi: “Bu insanlar tokatlıyor, dolandırıyor, kandırıyor ve hepsi krallar gibi kaçıp gidiyor. Çok enterasan, çok acı bir şey. Ben böyle üç kağıtları bilmiyordum. Bugün öğrendim ki böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de. Allah aşkına insanlar dikkatli olsunlar, böyle şeylere kanmasınlar. Ben günah keçisi olarak kesildim. Hiç kimsenin 1 gram suyunu içmedim. Ben kimseyi dolandırmadım ama nedenini bile bilmeden 10 sene hapis yattım.”



SOLUCAN BANK'A YATIRIM ÇAĞIRISI



Sanal çiftlik, hayvanbank, sütbank veya hayvan kreşi olarak adlandırılan sistemin son halkası ‘Solucan Bank'. İnternette tanıtım yapan bazı kişiler solucanın gübre üretimi üzerinden yatırım çağrısı yapıyor. Bu sistemde de inekte olduğu gibi hayvan sayısı karşılığı ödeme vaadinde bulunuluyor. ‘Solucan Bank' sitesinde kayıtlar bir oyun üzerinden yapılıyor. Oyuna kayıt olmak için 15 TL değerinde 100 solucan hediye ediliyor. Sonrasında nasıl para kazanılacağı şöyle anlatılıyor: “Paketler sayfasından istediğiniz kadar solucan alabilirsiniz. Sahip olduğunuz solucanların ürettiği gübreleri toplayabilirsiniz. Gübrelerim sayfasından ürettiğiniz gübreyi gümüşe çevirebilirsiniz. Bakiye işlemleri sayfasından gümüşlerinizi altına dönüştürebilirsiniz. Altın ile dilerseniz daha fazla solucan alabilir, depo kapasitelerinizi yükseltebilirsiniz. Sahip olduğunuz altınları TL'ye dönüştürüp, dilediğiniz zaman çekim emri verebilirsiniz.”



‘GÜBRELERİ ALIN YETER'



“Ödemeleriniz onaylandıktan sonra hesabınıza yansıyacaktır. Günde bir defa giriş yapıp deponuzda biriken gübreleri almanız yeterli. Solucan oyununda sahip olduğunuz her solucan karşılığında tesislerimizde bir solucan bulunmakta. Tesislerimizde bulunan solucan sayısı kadar oyunumuzda solucan bulunuyor. Oyunumuzda barınan solucanlarınız, tesislerimizde bir yılını doldurduktan sonra talep ettiğiniz takdirde adresinize gönderilir veya firmamız tarafından geri alımı yapılır.”