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Yabancı işçi çalıştırma konusunda flaş karar!!

Yabancı çalışanın sosyal güvenlik ve bildirimiyle ilgili kurallar değişti. Evinizdeki bakıcı ve dadıların bildirimini yapın, ağır ceza yemeyin.

Ekonomi / 17 Mart 2018 Cumartesi 11:02
Yabancı işçi çalıştırma konusunda flaş karar!!

Büyüyen ekonomisi ile Türkiye dünyanın her yerinden çalışmak isteyen insanların ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ülkemizde hemen her sektörde çalışan yüzbinlerce yabancı işçi var. Sadece geçen yıl 100 binin üzerinde yabancı başvuru geldi.

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısına göre bunun 87 bin 190'ına çalışma izni verildi. İzin verilenler arasında ABD, Hindistan, Çin, Suriye, Rusya gibi farklı ülke vatandaşları bulunuyor. Yabancıların Türkiye'de çalışması sosyal güvenlik açısından da bazı kurallara bağlanmış durumda. Bu ayın başından itibaren getirilen yeni düzenleme ile yabancıların çalışma izinleri artık elektronik ortamda verilecek.

Başvuruların e-Devlet üzerinden elektronik imza ile yapılması zorunlu hale getirildi. Yeni sistemde işyerlerinin (Ev hizmetleri hariç) ilk kayıtları (Sosyal Güvenlik Kurumu) SGK e-Bildirge sorumluları tarafından yapılacak. Elektronik imza geldiği için bakanlığa herhangi bir belge de gönderilmeyecek.



SGK'YA BİLDİRMEK ŞART

Türkiye'de çalışan yabancılar da Türk vatandaşları gibi sosyal güvence altında bulunuyor. Dolayısıyla çalışan tüm yabancıların (SGK) bildirilmeleri gerekiyor. Ancak 3 ayı geçmemek üzere geçici olarak çalışmaya gelenler için bu işlem yapılmıyor. İkili sosyal güvenlik anlaşması yaptığımız ülkelerden gelen işçilerin kendi ülkelerindeki sigortaları burada da geçerli. Bir Türk vatandaşı için belirlenen emeklilik şartları yabancı çalışanlar için de geçerli.

DADILARA DİKKAT!

Türkiye'de yabancı dadı çalıştırılması giderek yaygınlaşan bir uygulama. Çocukların yabancı dil öğrenmesini isteyen aileler de bu yöntemi tercih ediyor. Bu konuda sıkıntı yaşamamak için dadının çalışma izninin olup olmadığına bakın. Oturma izni olanlar daha kolay izin alıyor unutmayın. Ayrıca mutlaka sigortalarını yapın. İzinsiz ya da sigortasız çalıştırdığınızda ciddi para cezaları var. Üstelik izni olmayan çalışanın sınır dışı edilmesi ve konaklamasıyla ilgili tüm masraflar da size çıkartılır.


Kaynak : Sabah

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