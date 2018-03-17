NTV Spor veda etti

17 Mart 2008'de yayın hayatına başlayan NTV Spor, 10 yıl sonra aynı tarihte 22.30'da resmen kapandı.



STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI



Televizyonun son yayınını yapan Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova duygusal anlar yaşadı.



DERBİNİN ARDINDAN NTV SPOR YAYINI RESMEN KAPANDI



Türk spor yayıncılığında önemli bir yer edinen NTV Spor, 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonrasında yaptığı yayınla resmen kapandı.