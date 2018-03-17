Kanatsız Kuşlar 39. Yeni Bölüm Fragmanı (22 Mart 2018)

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kanatsız Kuşlar 39. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi Kanatsız Kuşlar 39. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Kanatsız Kuşlar 39. yeni bölüm 22 Mart 2018 Perşembe günü ekranlara gelecek. İşte Kanatsız Kuşlar 39. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..

Kanatsız Kuşlar 39. Yeni Bölüm Fragmanı

--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--



Kanatsız Kuşlar dizisinin yayınlanan 38. son bölümünde, Muzaffer, Kemal'in sinsi oyunuyla yıkılmıştır. Ancak onun masum olduğuna asla inanmaz. Nefise, gözlerini açtığı andan itibaren Muzaffer'i sayıklar ve bu durum, artık gerçek yüzünü gösteren Kemal'i daha da çıldırtır.Çocuklar, annelerinin kaçırıldığını öğrenince perişan olurlar. Cemre'nin gözü gerçekleri göremeyecek kadar kararmıştır. Zeynep, kardeşinin kararı karşısında büyük bir şok yaşamaktadır.Ailenin üzerinde dolaşan kara bulutlar karşısında hiç kimse bir şey yapamazken Onur, inisiyatifi ele almak zorunda kalır. Ancak Emre ve Muzaffer'in arası bu kez kolay kolay düzelmeyecek şekilde açılır.