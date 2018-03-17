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Hostes uçaktan düştü!

Uluslararası havalimanına inen uçak geri dönüş için hazırlık yaparken, acil çıkış kapısından düşen Bulgaristan vatandaşı hostes yaşamını yitirdi.

Dünya / 17 Mart 2018 Cumartesi 15:20
Hostes uçaktan düştü!

Dünyaca ünlü havayolu şirketi Emirates'te çalışan bir hostes, havalanmak için hazırlanan uçağın acil çıkış kapısından düştü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Dubai'den havalanan Boeing 777 model yolcu uçağı, Uganda'nın başkenti Kampala yakınlarındaki Entebbe uluslararası havalimanına indi.

Emirates havayolları, resmi açıklamasında geri dönüş için hazırlık yapılırken hostesin açık kapıdan düştüğü belirtildi.

Bulgaristan vatandaşı 46 yaşındaki hostes Elena Vassileva, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ugandalı yetkililer, olayı soruşturuyor.

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