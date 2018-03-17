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Sıcak Haber : Derbi berabere bitti!..

Fenalaşan genç kızın başında bekledi!

Kahramanmaraş’ta elinde bıçakla şehir merkezinde koşan genç kız biranda fenalaşarak yere yığıldı. Geç kızı gören bir motosikletli, ambulans gelene kadar başında bekledi.

3. Sayfa / 17 Mart 2018 Cumartesi 10:39
Fenalaşan genç kızın başında bekledi!

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde kimliği belirlenemeyen genç kız, elindeki bıçakla koşarken biranda fenalaşarak yere yığıldı.

Genç kızı yol üzerinde fark eden bir kişi, motosikletiyle yerde yatan kıza kalkan olarak ambulans çağırdı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken genç kızın kimden neden kaçtığının belirlenmesi için polis inceleme başlattı.


Kaynak : İHA

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