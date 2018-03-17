Ege'de facia! Ölü sayısı 14'e çıktı

Didim yakınlarındaki Eşek (Agothinisi) Adası açıklarında yaklaşık 20 kişiyi taşıyan botun batması sonucu 5'i çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi.



ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yunan Sahil Güvenliği ve AB sınır koruma ajansı FRONTEX'e bağlı gemi ve helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cesedine ulaşıldı.



Kayıp kişilere ulaşmak için batan bota ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Kaynak : AA