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Ege'de facia! Ölü sayısı 14'e çıktı

Ege Denizi'nde kaçak göçmen taşıyan botun batması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 17 Mart 2018 Cumartesi 12:11
Ege'de facia! Ölü sayısı 14'e çıktı

Didim yakınlarındaki Eşek (Agothinisi) Adası açıklarında yaklaşık 20 kişiyi taşıyan botun batması sonucu 5'i çocuk 15 kişi yaşamını yitirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yunan Sahil Güvenliği ve AB sınır koruma ajansı FRONTEX'e bağlı gemi ve helikopterlerle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 15 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kayıp kişilere ulaşmak için batan bota ulaşılmaya çalışıldığı ifade edildi.
Kaynak : AA

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