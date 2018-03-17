Dilara Gönder'den duygusal paylaşım

NTV Spor, geçtiğimiz günlerde yayın hayatını sonlandıracağını açıklamıştı.



Bir dönem NTV Spor ekranlarında spor spikerliği yapan Dilara Gönder sosyal medya hesabından çok duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



NTV Spor'un kendisine çok şey kattığını söyleyen Dilara Gönder 'Kanaldan ayrılmaktan daha zormuş kanalın kapanması' ifadelerini kullandı.



İşte Dilara Gönder'in yaptığı o duygusal paylaşım;



Bugün son gün.Üzgünüm.Ntvspor benim için bir hayalin gerçek olmasıydı.Çok şey öğrendim,bana çok şey kattı.Tüm çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli izleyenlere yürekten teşekkür ederim. Kanaldan ayrılmaktan daha zormuş kanalın kapanması Her şey gibi bunun da sonu varmış #NTVSpor — Dilara Gonder (@dilaragonder) 17 Mart 2018