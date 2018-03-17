USD (Alış - Satış) : 3,90 - 3,91 EURO (Alış - Satış) : 4,81 - 4,82

Sıcak Haber : Derbi berabere bitti!..

Dilara Gönder'den duygusal paylaşım

Fenomen spiker Dilara Gönder bir zamanlar görev yaptığı NTV Spor'un kapanacak olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Televizyon / 17 Mart 2018 Cumartesi 13:18
Dilara Gönder'den duygusal paylaşım

NTV Spor, geçtiğimiz günlerde yayın hayatını sonlandıracağını açıklamıştı.

Bir dönem NTV Spor ekranlarında spor spikerliği yapan Dilara Gönder sosyal medya hesabından çok duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

NTV Spor'un kendisine çok şey kattığını söyleyen Dilara Gönder 'Kanaldan ayrılmaktan daha zormuş kanalın kapanması' ifadelerini kullandı.

İşte Dilara Gönder'in yaptığı o duygusal paylaşım; 

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Ntv SporDilara Gönder


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı