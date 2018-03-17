Çiftlik Bank CEO'sunun Uruguay'daki evi

Yüksek kâr payı vaadi ile 77 bin 843 kişiden 511.7 milyon TL toplayan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın, toplanan paranın 398.3 milyon lirasını üyelere dağıttı. Söz konusu paranın 113.4 milyon lirası ise Aydın'ın Kıbrıs'taki şirketi ile eşi ve yakınlarının hesaplarına aktarıldı. Hürriyet'in Ümraniye'deki şirket merkezinin boşaltıldığının ortaya çıkarması ile hemen herkesin izini sürdüğü Mehmet Aydın'ın Uruguay'da yaşadığı yere ilişkin ayrıntılar, bir yıl önce avukatına verdiği vekâletname ile ortaya çıktı.









ADRESİNİ VERDİ



Aydın, 8 Haziran 2017'de Türkiye'nin Arjantin'in Buenos Aires elçiliğine giderek, İstanbul'da bulunan Avukat Mehmet Tuna'ya vekâletname verdi. Aydın sunduğu belgelerde kendi kimlik bilgileri yanı sıra Uruguay'da yaşadığı yerin açık adresini de elçilik görevlileri ile paylaştı. Aydın'ın verdiği adres başkent Montevideo'nun Barriro Carrasco bölgesinde bulunuyor. Hürriyet, söz konusu adres üzerinde yaptığı araştırmalar sonrası Aydın'ın kaldığı rezidansın görüntülerine ulaştı.



Çiftlik Bank CEOsu Mehmet Aydının Uruguaydaki evi ortaya çıktı







ÖZEL GİRİŞİ VAR



Mehmet Aydın'ın adres olarak gösterdiği yerde 620 metrekare oturumlu ikişer katlı 4 adet rezidans daire bulunuyor. Özel girişi ve bahçesi bulunan tüm daireler, güvenlik, temizlik ve otopark hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Ancak yurtdışına kaçtığı söylenen Mehmet Aydın'ın bu adreste yaşayıp yaşamadığı ya da hedef saptırmak için mi bu adresi kullanıp kullanmadığı ise bilinmiyor.



Mehmet Aydın'ın Arjantin'de vekâletname çıkardığı Av. Mehmet Tuna, Hürriyet'e yaptığı açıklamada “Vekâlet ilişkimi 1 ay önce sonlandırdım. 20 yıllık avukatım böyle bir şey görmedim. Herkes beni arıyor. Onlarda çalışan biri aracılığı ile bana ulaşmışlardı. Bursa'daki bir ceza dosyalarına baktım. Hatta avukatlık ücretimi tam da almadım. Paramı istediğimde ise hesaplarda tedbir olduğunu söylediler” dedi.



Çiftlik Bank CEOsu Mehmet Aydının Uruguaydaki evi ortaya çıktı



DEĞERİ 200 MİLYON



Mehmet Aydın'ın tutuklanan eşi Sıla Aydın'ın avukatı Abdullah Yörük ise Çitlik Bank mağdurlarına yönelik önemli bir açıklama yaptı. Av. Yörük, şirketin sahip oldukları tesislerin değerinin 200 milyon lira olduğunu öne sürdü. Av. Yörük, anılan tesislerin satılması ile birlikte alacaklıların paralarının ödenebileceğini söyledi. Av. Yörük, şirketlerin bulunduğu yerlerde operasyonların süreceğini ve şüphelilerin tek tek gözaltına alınacağını da söyledi. Av. Yörük, “Sermaye olmaksızın bu denli büyümesi, arkasında başka bir gücün, başka bir odağın olduğuna işaret ediyor. Fakat bunu biz de çözemedik” şeklinde konuştu. Av. Yörük, Mehmet Aydın'ın hesaplarına aktardığı paraları Bitcoin üzerinden değerlendirmiş olabileceğini de öne sürdü.



3 KİŞİ TUTUKLANDI



ÇİFTLİK Bank soruşturmasıyla ilgili şu ana kadar Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak, Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve emekli öğretmen Hamza T. olmak üzere üç kişi tutuklandı. Aydın'ın 11 milyon lira gönderdiği iddia edilen Hamza T.'deki paraya da el konuldu. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dün de 19 kişi göz altına alındı. Tutuklanan isimlerden Cafer Çolak, ifadesinde güvenlik görevlisi olarak başladığı şirkette yönetici olduğunu ve durumdan haberi olur olmaz istifa ettiğini söylemişti.



Çiftlik Bank CEOsu Mehmet Aydının Uruguaydaki evi ortaya çıktı



HIRSIZIN KARISI DİYORLAR



AVUKAT Abdullah Yörük, tutuklandıktan sonra dün Sıla Aydın ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Av. Yörük, Sıla'nın koğuşta başını duvarlara vurduğunu ve ‘hırsızın karısı' denilerek baskı yapıldığını aktardı. Sıla Aydın'ın ‘manik depresif bipolar bozukluğu' hastalığı olduğunu ve yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını da söyleyen Av. Yörük, şu açıklamayı yaptı: “Birinci şüpheli Mehmet Aydın'ın soy ismini taşımak dışında, işlenmiş olan dolandırıcılık eylemlerine hiçbir iştiraki ve bu yönde aleyhine hiçbir delil bulunmamasına rağmen Sıla'nın tutuklanması, var olan psikolojik rahatsızlıklarını etkilemiştir. Eşi yurtdışına kaçmış olmasına rağmen davet üzerine adli makamlara yardımcı olmak üzere ifade vermeye giden müvekkilim Sıla Aydın tutuklanmasıyla adeta şoka uğramıştır.”