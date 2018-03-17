Çukur 21. Yeni Bölüm Fragman (19 Mart 2018)

Show Tv'nin fenomen dizisi Çukur'un yeni bölümü büyük merak ve heyecanla bekleniyor.



Gerilim ve heycanın bir an olsun dinmediği Çukur'un yeni bölümü için ilk görüntüler resmi sayfalardan yayınlandı. Çukur 21. yeni bölüm 1. fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Show Tv - Sevilen dizi Çukur 21. yeni bölüm 19 Mart 2018 Pazartesi günü ekranlara gelecek.



Çukur 21. Yeni Bölüm 1. Fragmanı

---SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR---



Yamaç'ın “Beyler ava çıkıyoruz, büyük av. Ateş yakacak malzeme alın yanınıza!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Yamaç'a meydan okuyan Baykal'ı, Nazım durdurmak istiyor.Aliço'nun korkuyla “Gidelim buradan, iyi değil burası!” sözleri Aliço ve Hale tehlike altında mı dedirtirken, Sena gözyaşları içinde annesine onu neden sevmediğini soruyor.Baykal'ın yaptıklarını hazmedemeyen Yamaç'ın öfke patlaması yaşadığı gerilim dolu anlar heyecanı yükseltiyor.