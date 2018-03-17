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Ahmet Hakan'dan o haberlere tepki

Ahmet Hakan, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın imam hatipli olduğuna dair çıkan haberlere tepki gösterdi.

Güncel / 17 Mart 2018 Cumartesi 13:51
Ahmet Hakan'dan o haberlere tepki

Arkasında binlerce mağdur bırakarak kayıplara karışan 27 yaşındaki Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın, İmam Hatip Lisesi mezunu olduğuna dair haberler çıkmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bu haberlere tepki gösterdi.

'Çiftlik Bank'ın Tosunu için ‘imam-hatipli' diye yalan haber yapmışlar' diyen Ahmet Hakan 'Gerçi imam-hatipli olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Ahlaksızın, dolandırıcının okulu mu olur? ifadelerin kullandı.

Mehmet Aydın'ın imam hatipli olmadığını söyleyen Ahmet Hakan 'Böyle olmadığı halde bu tosun için ‘imam-hatipli' demek de az alçaklık değil' diyerek tepkisini dile getirdi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm;

TOSUN İÇİN ‘İMAM-HATİPLİ' DİYE YALAN SÖYLEMEK

ÇİFTLİKBANK'ın Tosunu için ‘imam-hatipli' diye yalan haber yapmışlar.

*

Gerçi imam-hatipli olsa ne olacak, olmasa ne olacak?

Ahlaksızın, dolandırıcının okulu mu olur?

*

Ama bu dolandırıcı tosun, imam-hatipli falan değil.

Böyle olmadığı halde bu tosun için ‘imam-hatipli' demek de az alçaklık değil yani.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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