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Afrin düşmek üzere, Claudia Roth sahneye çıktı!

Yeşiller partili Claudia Roth, Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik tutumunu eleştirerek, 'Silah ihracatına kesinlikle son verilmeli' dedi.

Dünya / 17 Mart 2018 Cumartesi 04:08
Afrin düşmek üzere, Claudia Roth sahneye çıktı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken, merkeze sadece metreler kaldı.

AFRİN'E İLERLEDİKÇE SES ALMANYA'DAN GELİYOR

Amerika'nın desteğiyle Afrin'i işgal eden teröristleri bölgeden temizleyen TSK ve ÖSO güçleri, bölgeyi kuşatma altına almış durumda. Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden teröristler etkisiz hale getirilirken, Avrupa'dan operasyon karşıtı açıklamalar geliyor.

OPERASYON DEVLETLER HUKUKUNA AYKIRIYMIŞ

Alman Federal Meclis'inde düzenlenen Afrin harekatıyla ilgili tartışma oturumunda operasyonun devletler hukukuna aykırı olduğu belirtildi.

ALMAN VEKİL: TÜRKİYE'YE SİLAH VERMEYELİM

Yeşiller partili Claudia Roth, Meclis'te yaptığı konuşmada Alman hükümetine sert eleştirilerde bulunarak, "Alman hükümetine soruyorum: Türkiye’nin uluslararası hukuka aykırı bir tutum izlediğini dile getirmesi için daha ne gerekiyor?" şeklinde tepki gösterdi.

Ayrıca Roth, "Türkiye'ye silah ihracatı ve silahların modernizasyonuna kesinlikle son vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

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